Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta bulunan bir apartmanın ilk katında yangın çıktı.



Olay yerinden bir kare - (İHA)



Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda evde çıkan yangın söndürüldü.



YOĞUN DUMAN CAN ALDI



Yapılan incelemede, yangın çıkan evde tek başına yaşayan 48 yaşındaki Ayşe Aslancı'nın hareketsiz yattığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ayşe Aslancı'nın, yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde bulunan 2 kedinin de yoğun dumandan etkilenerek öldüğü öğrenildi.



Olay yerinden bir kare - (İHA)



İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ



Daha önce 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Ayşe Aslancı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI



Olayla ilgili olarak, itfaiye ve polis ekiplerince inceleme başlatıldı.