FETÖ’cü polislerin mühimmat ihaneti! Kripto üyelerin suikast tehlikesi

Özel Harekat Başkanlığı, Garson kod adlı mahrem sorumluya ait deşifre edilen dijital veriler doğrultusunda yaptığı düzenlemelerle kritik görevlerde değişiklikler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü görevden alınarak yerine yeni bir isim atandı. Ancak, yeni Şube Müdür Vekili göreve başlar başlamaz, depodan gelen mühimmat eksikliği şikayetleri üzerine yapılan sayımda korkunç bir bulguya ulaşıldı.

FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti ( A HABER ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre 240 el bombası, 90 bin fişek ve 2 bin yüksek etkili mühimmatın kaybolduğu tespit edildi. Özel Harekat Başkanlığı, kayıp mühimmatlarla ilgili derhal soruşturma başlattı. Depo personelinin mesai saatleri dışında işe gelmesi ve davranışlarındaki şüpheli hareketler, dikkatleri üzerine çekti. Yapılan takipler sonucunda, Polis Memuru Oğuzhan K.'ın mühimmatları çaldığı ve FETÖ bağlantılı kişilere sattığı ortaya çıktı.

CEPHANELİK ORTAYA ÇIKTI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı bir operasyon başlatarak 5'i polis, 1'i avukat olmak üzere toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanmasından sonra yapılan aramalarda ise adeta cephanelik ortaya çıktı. Avukatın ofisinde 150'ye yakın el bombası, sayısız mühimmat ve 3 Glock marka tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 12 balistik yelek ve binlerce kurşun da bulundu. Bu keşif, skandalı daha da büyüterek, devletin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdi.

FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti ( A HABER ARŞİV)

FETÖ'CÜLERE MÜHİMMAT SATMIŞ

Polis Memuru Oğuzhan K.'ın, sorumlu olduğu mühimmatları çalarak FETÖ bağlantılı iki kişiye satması ise şok edici boyutlara ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Oğuzhan K.'ın 200 bin fişeğin bir kısmını, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı ve "Bylock" kullanıcısı olması nedeniyle 2023 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan eski özel harekat polisi Yaşar Y.'a sattığı tespit edildi.

Ancak asıl tehlike, çalınan 240 adet el bombası, 90 bin adet fişek ve yüksek riskli mühimmatların bir kısmını Garson'un "Kırmızı" risk kategorisindeki FETÖ üyeleriyle bağlantılı polis memuru Ali M.'ye satılmasıydı. Özel Harekat Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda, Ali M.'nin FETÖ bağlantısı nedeniyle Mart 2024'te Özel Harekat branşından çıkarıldığı öğrenildi.

FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti ( A HABER ARŞİV)

SUİKAST TEHDİDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün deposundan çalınan 240 el bombası, 200 bin fişek ve 2 bin yüksek etkili mühimmatın, FETÖ bağlantılı iki eski özel harekat polisine satılması, örgütün suikast ve sabotaj eylemleriyle yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Bu skandal, FETÖ'nün devletin güvenliğini hedef alan suikast planlarının sadece bir parçası olduğunu ve büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

HAİNLERDEN YARGI OYUNU: GÖREVE DÖNÜYORLAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından büyük ölçüde deşifre edilen ve hareket alanı daraltılan FETÖ, yeniden yapılanma çabalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışındaki yöneticilerinin talimatlarıyla, deşifre olmamış kripto üyeler aracılığıyla, örgüt toplumsal kaos yaratmak ve Türkiye'nin siyasi yapısını sarsmak için suikast ve sabotaj hazırlıklarına devam ediyor. Örgüt, güvenlik ve yargı boşluklarından faydalanarak, devletin içyapısını daha da zayıflatmayı planlıyor. FETÖ'ye bağlı personellerin, mahkemelerde "Garson" kod adlı gizli tanığın dijital verilerinin tek başına delil olarak kabul edilmemesi kararı doğrultusunda yargıya başvurdukları ve eski görevlerine geri dönebilmek için sistematik bir şekilde mahkemelere başvurdukları belirlendi. Bu kişilerden biri de geçtiğimiz ayda Özel Harekat branşına dönen Ali M. oldu.

FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti ( A HABER ARŞİV)

SABOTAJ EYLEMLERE HAZIRLARMIŞ!

FETÖ'nün en dikkat çeken eylemlerinden biri, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikast olmuştu. Bu suikast, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilmişti ve örgütün içindeki kripto üyelerin tehlikesini gözler önüne sermişti. Bugün ise, "Garson" kod adlı dijital veriler ışığında, "Kırmızı" risk kategorisindeki FETÖ mensuplarının benzer suikast ve sabotaj eylemlerine hazır olduğu değerlendiriliyor.