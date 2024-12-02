Kontrolden çıkan araç su kanalına düştü! 4 kişi yaralandı
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Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde meydana geldi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düşen bir otomobilde 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazazedeleri hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 YARALININ DURUMU AĞIR
Sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobildeki 4 kişi, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.