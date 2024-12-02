Kontrolden çıkan araç su kanalına düştü! 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde meydana geldi.



Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



3 YARALININ DURUMU AĞIR



Sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobildeki 4 kişi, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN