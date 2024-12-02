Çorum'da kanlı tartışma! 1 yaralı
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Olay, Akkent 13. Sokak'ta meydana geldi.
Çorum'da eski nişanlısıyla tartışan Z.D., eski nişanlısının arkadaşı S.H. tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Z.D., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Akkent 13. Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Z.D. isimli erkek şahıs, ismi öğrenilemeyen eski nişanlısının bulunduğu eve gitti. Evde şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Z.D., eski nişanlısının arkadaşı olan S.H. isimli kadın tarafından bıçaklandı.
YARALANDI
Olayda yaralanan Z.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
S.H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.