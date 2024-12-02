Bursa’da korkutan yangın! Alevler kontrol altında

Yangın, gece yarısı İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.