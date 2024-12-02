İzmir’de feci kaza! Belediye otobüsü duvara çarptı: 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Bayraklı ilçesinde meydana geldi.



Kaza yapan otobüs (İHA)



İddiaya göre, E.Y. (37), idaresindeki içerisinde yolcu bulunmayan 35 R 0877 plakalı belediye otobüsü (ESHOT), İzmir Çevreyolu bağlantı yolunda seyir halindeyken virajı almayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.



Kaza yapan otobüs (İHA)



Daha sonra araç, istinat duvarını aşarak Westpark Outlet AVM'nin bahçesine düştü ve AVM'nin yemek katının bulunduğu duvara çarptı. Kazada araç zarar görürken, AVM'nin de yemek katının olduğu kısmın bir bölümü yıkıldı. AVM güvenliği durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR



İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve araç kurtarıcı ekibi geldi. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü E.Y., burada tedavi altına alındı. Karaciğerinde sönme olduğu tespit edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan aracın düştüğü yerden kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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