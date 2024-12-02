Meteoroloji’den hava durumu uyarısı 2 Aralık Pazartesi | İstanbullular dikkat, bulutlar kapladı: Kuvvetli rüzgar sağanakla birlikte...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey, iç ve batı bölgelerinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin son tahminleri paylaştı. Yağışlı hava, yer yer kuvvetli rüzgarlar ve bazı bölgelerde karla karışık yağmur beklentisi, vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

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YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Eskişehir çevreleri yağış alacak. Bu yağışlar kıyı kesimlerde genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülürken, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur olarak kendini gösterecek.

Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde meydana gelebilecek sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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BUZLANMA VE SİS UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebilir. Sürücülerin özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek bu durumlara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.

RÜZGAR MARMARA'DA KUVVETLİ ESECEK

Meteoroloji, rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla eseceğini tahmin ediyor. Güneybatı bölgelerinde ise rüzgarlar güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Kuvvetli rüzgarın ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

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HAVA SICAKLIĞI NORMAL SEYREDİYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, İç Anadolu'nun güneyinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARILAR

Meteoroloji 2 Aralık hava durumu raporu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Antalya ve Muğla çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Marmara'da kuzey yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olunması önem taşıyor.

MARMARA: SAĞANAK YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülebilir. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Çanakkale: 14°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Edirne: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

İstanbul: 13°C – Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

Kocaeli: 14°C – Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

Meteoroloji 2 Aralık hava durumu raporu

EGE: YAĞIŞLI VE SİSLİ HAVA HAKİM

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sağanak yağışlar yer yer gök gürültülü olacak. Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Muğla'da yerel kuvvetli yağış riski var.

Afyonkarahisar: 10°C – Yükseklerde karla karışık yağmur, diğer kesimlerde aralıklı yağmur.

Denizli: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı.

İzmir: 17°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Manisa: 15°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ: KUVVETLİ YAĞIŞ VE BUZLANMA UYARISI

Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Antalya'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde buzlanma, don ve pus riski devam ediyor.

Adana: 18°C – Az bulutlu.

Antalya: 18°C – Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Hatay: 13°C – Az bulutlu.

Mersin: 19°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

Meteoroloji 2 Aralık hava durumu raporu

İÇ ANADOLU: PUSLU SABAHLAR, YAĞIŞLI BATI

Bölgenin batısı çok bulutlu ve yağışlı, diğer kesimleri ise az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don bekleniyor.

Ankara: 7°C – Parçalı bulutlu.

Eskişehir: 10°C – Öğle saatlerinden itibaren yağışlı.

Konya: 9°C – Parçalı bulutlu.

Yozgat: 4°C – Parçalı ve az bulutlu.

Karadeniz: Az Bulutlu ve Soğuk

Bölgenin geneli az bulutlu, batı kesimleri ise yer yer yağmurlu. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve buzlanma görülebilir.

Batı Karadeniz: Bolu (9°C), Düzce (13°C), Kastamonu (5°C), Zonguldak (12°C) – Az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun (13°C), Trabzon (13°C), Amasya (8°C), Tokat (4°C) – Az bulutlu.

Meteoroloji 3 Aralık hava durumu raporu

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU: SOĞUK VE PUSLU

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve don riski var. Güneydoğu'da ise az bulutlu hava hakim.

Doğu Anadolu: Erzurum (-3°C), Kars (1°C), Malatya (6°C), Van (6°C) – Parçalı ve az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (11°C), Gaziantep (14°C), Şanlıurfa (15°C) – Az bulutlu.