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Çorum'da U dönüşü kazaya neden oldu! 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 05:01 Güncelleme: 02.12.2024 05:57
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Çorum’da U dönüşü kazaya neden oldu! 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde Ahmet Talha Kakullu idaresindeki otomobille, U dönüşü yapmak isteyen başka bir araca çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazazede, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkezine doğru seyir halinde olan Ahmet Talha Kakullu yönetimindeki 19 AFJ 289 plakalı otomobil ile 'u' dönüşü yapmak isteyen B.H.K. yönetimindeki 19 HK 306 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 19 HK 306 plakalı otomobilde bulunan yolcu olarak bulunan D.K. yaralandı.

Kaza yapan başka bir araç (İHA)Kaza yapan başka bir araç (İHA)

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardında hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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