Antalya’da polis evi yanan çocuğa ailesi gibi sahip çıktı

Yangın, saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3158 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet içerisindeki dumanı fark eden ev sahibi kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.



Olay yerinden bir kare - (İHA)



İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ikametin o sırada görev başında olan bir polis memurunun evi olduğu öğrenildi. Bu sırada evde bulunan polis memurunun eşi, oğlu ile birlikte ikametten dışarı çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri sokağa dökülürken, yangına ilk müdahale yan apartmandaki bir vatandaşlar tarafından yapıldı. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çok büyümeden söndürüldü.

Çocuk ve polis memuru (İHA)



BABA ŞEFKATİYLE YAKLAŞTI



Annesi ile birlikte evden çıkan küçük çocuk olay yerinde 112 acil sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak kontrolden geçirildi. Bu sırada küçük çocuğun babasının mesai arkadaşları kendisiyle yakından ilgilendi. Görevli komiserin baba şefkatiyle yaklaştığı ve kucağına aldığı küçük çocuğa "Şimdi bize gideceğiz. Bizim evde kalacaksın. Bizim evde abi lazımdı, bize gideceğiz" diyerek ekip otosuna götürdü.



HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ



Komşu Murat Gültekin, "Sesleri duydum 'Yukardan hortum indirin' diye, hemen çatıya çıktım. Aşağıdan aldığım hortumla müdahale ettim. Elimden geldiğince söndürmeye çalıştım. Pencereler falan yanıyordu. Dışardan müdahale ederken itfaiye geldi, ben onlara bıraktım" dedi. İkamette çıkan ve maddi hasara neden olan yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.