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Elazığ’da araçlar birbirine girdi! Yaralılar var

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 01:48
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Elazığ’da araçlar birbirine girdi! Yaralılar var

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Feci kaza 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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