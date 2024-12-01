Ulaşıma fırtına engeli! Çanakkale'de feribot seferleri iptal
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GESTAŞ tarafından yapılan açıklamada Çanakkale'de bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildiği paylaşıldı. İşte detaylar...
GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 23.00, Bozcaada'dan 22.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.