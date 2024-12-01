Ulaşıma fırtına engeli! Çanakkale’de feribot seferleri iptal

GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 23.00, Bozcaada'dan 22.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.