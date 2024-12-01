Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı ve çok bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Özellikle Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi (Afyonkarahisar hariç) ve Bursa ile Yalova çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

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Kıyı Ege ve Çanakkale İçin Kritik Yağış Uyarısı

Yağışların özellikle Kıyı Ege, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış sırasında oluşabilecek kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar için de önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Sıcaklık Mevsim Normallerinde

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İç Anadolu'nun doğusunda sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebilir. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi de bekleniyor.

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Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de Şiddetlenecek

Meteoroloji, rüzgârın kuzeyli yönlerden eseceğini, güneybatı kesimlerde ise güney ve güneydoğu yönlü olacağını bildirdi. Rüzgârın Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Uyarılar: Sel, Don ve Kuvvetli Rüzgar

Kuvvetli Yağış: Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerekiyor.

Kuvvetli Rüzgar: Marmara ve Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Özellikle açık alanda çalışanlar ve sürücüler dikkatli olmalı.

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TÜRKİYE'NİN BÖLGELERE GÖRE GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava durumu tahminlerini ve bölgesel uyarılarını açıkladı. İşte bölgelere göre hava durumu detayları:

MARMARA'DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR

Bölge genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Çanakkale çevresi ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla esecek.

İl Bazında Hava Durumu:

Çanakkale: 14°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Edirne: 14°C, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

İstanbul: 14°C, gece sağanak yağışlı.

Kocaeli: 15°C, çok bulutlu.

1 Aralık hava durumu raporu saat: 06.00-12.00 (MGM)

EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Afyonkarahisar dışında Ege Bölgesi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kıyı Ege'de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde rüzgâr, güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde pus ve sis de görülebilir.

İl Bazında Hava Durumu:

Afyonkarahisar: 10°C, parçalı ve çok bulutlu.

Denizli: 19°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

İzmir: 17°C, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.

Manisa: 15°C, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak yağışlı.

AKDENİZ'DE HAVA NİSPETEN SAKİN

Bölgenin batısı çok bulutlu, diğer kesimlerinde ise az bulutlu bir hava bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

İl Bazında Hava Durumu:

Adana: 18°C, az bulutlu.

Antalya: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.

Hatay: 15°C, az bulutlu.

Mersin: 18°C, az bulutlu.

1 Aralık hava durumu raporu saat: 12.00-18.00 (MGM)

İÇ ANADOLU'DA PUS VE DON UYARISI

Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayları yaşanabilir.

İl Bazında Hava Durumu:

Ankara: 9°C, parçalı bulutlu.

Eskişehir: 10°C, parçalı ve çok bulutlu.

Konya: 9°C, parçalı bulutlu.

Yozgat: 2°C, parçalı ve az bulutlu.

KARADENİZ'DE PARÇALI BULUTLU HAVA

Batı Karadeniz'de az bulutlu bir hava görülürken, bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve buzlanma etkili olacak.

İl Bazında Hava Durumu:

Bolu: 10°C, parçalı ve az bulutlu.

Zonguldak: 13°C, parçalı ve az bulutlu.

Trabzon: 13°C, parçalı ve az bulutlu.

Samsun: 13°C, parçalı ve az bulutlu.

1 Aralık hava durumu raporu saat: 18.00-24.00 (MGM)

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA VE DON

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun don ve pus görülebilir.

İl Bazında Hava Durumu:

Erzurum: -6°C, parçalı ve az bulutlu.

Kars: 3°C, az bulutlu.

Van: 5°C, parçalı ve az bulutlu.

Malatya: 5°C, az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA AÇIK HAVA

Bölge genelinde az bulutlu bir hava hâkim. Ancak kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis bekleniyor.

İl Bazında Hava Durumu:

Diyarbakır: 12°C, az bulutlu.

Gaziantep: 13°C, az bulutlu.

Siirt: 12°C, az bulutlu.

Şanlıurfa: 14°C, az bulutlu.

2 Aralık hava durumu raporu saat: 00.00-06.00 (MGM)

DENİZLERDE FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR

Karadeniz: Batı Karadeniz'de dalga boyu 3 metreye kadar çıkabilir.

Marmara: 1,5 ila 3 metre arası dalga boyu, yağış anında görüş mesafesi orta düzeyde.

Ege: Kuzey Ege'de rüzgârın hızı zaman zaman 8 kuvvete kadar çıkabilir.

Akdeniz: Daha sakin bir hava, dalga boyu 0,5 ila 2 metre arası değişiyor.