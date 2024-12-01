Isparta’da tıkalı soba yangına sebep oldu

Yangın, gece saatlerinde Davraz Mahallesi 3940 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Soba bacası (İHA)

Edinilen bilgilere göre, Serengül K. sobasını yakmak istediği sırada bacanın tıkalı olduğunu fark etmedi. Sobayı yaktığı anda eve yoğun duman dolmaya başladı ve sobanın olduğu kısım bir anda alev aldı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Dumanları ve alevi fark eden Serengül K., hızla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan zehirlenme yaşanmazken, evde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.



Yetkililer, baca temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.