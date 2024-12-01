Konya’da muhtara silahlı saldırı! 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)

Acıkuyu Mahalle Muhtarı Kazım Öney, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.



Bacağına 3 mermi isabet eden muhtar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.