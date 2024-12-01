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Konya'da muhtara silahlı saldırı! 1 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 23:33 Güncelleme: 01.12.2024 23:34
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Konya’da muhtara silahlı saldırı! 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir muhtar kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı. Muhtar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

Acıkuyu Mahalle Muhtarı Kazım Öney, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Bacağına 3 mermi isabet eden muhtar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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