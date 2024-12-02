Esenyurt’ta operasyona giden polislere saldırı! 1 polis memuru yaralı

Esenyurt'ta istismar konusu üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir polis memuru yaralandı.





CİNSEL İSTİSMAR OPERASYONU İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere Yenikent Mahallesi 670. Sokak'taki ikametine gitti.

EKİPLERE ATEŞ AÇTI!

Şüpheli M.Ö'nün kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu karın bölgesine mermi isabet eden polis memuru N.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

1 POLİS AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli M.Ö. etkisiz hale getirildi.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.