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Ankara'da suç makinesi insanlara dehşeti yaşattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 22:14 Güncelleme: 01.12.2024 22:15
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Ankara’da suç makinesi insanlara dehşeti yaşattı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi sebebiyle taksi durağına silahlı saldırıda bulundu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan saldırganın 20'den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.

Olay anı (İHA)Olay anı (İHA)

16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi.

YAKALANDI

Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan, U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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