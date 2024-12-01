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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 03:24
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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 17 bin 757 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi de yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, 16 parça halinde, toplam 17 bin 757 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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