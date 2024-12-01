Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında yapılan aramada, 16 parça halinde, toplam 17 bin 757 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN