Isparta'da yangın paniği! Alevler kontrol altında
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Isparta'nın merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü'nde Eşref G.'ye ait müstakil bir evde çıkan yangında mahalle sakinleri paniğe neden oldu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri ksıa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, gece saatlerinde Merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Eşref G.'ye ait müstakil evin bacasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.