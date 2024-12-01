Katil ordusu Gazze’de katliama devam ediyor! 5 ölü 8 yaralı

El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir evi hedef aldığı belirtildi.



Açıklamada, saldırıda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 8 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.



Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları yerinden edilmiş insanların bulunduğu bir evi hedef aldı. Saldırıda söz konusu ev yıkılırken, çevre binalarda ciddi hasar meydana geldi.



Sağlık ve sivil savunma ekipleri saldırıda hedef alınan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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