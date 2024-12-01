Osmaniye'de "Azrail"'le dans
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Osmaniye'de bir kişi adeta "Azrail" ile dans etti. D-400 karayolundaki seyir halinde olan bir aracın camından arabanın üzerine çıkan şahıs, dans ederek canını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla başka bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
Osmaniye kent merkezinde D-400 karayolunda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, seyir halindeki bir aracın üzerinde dans eden vatandaşı fark etti.
Başka bir araçta bulunan vatandaş, önlerinde seyreden araç üzerinde dans eden şahsı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde hareket halindeki otomobilin penceresinden tavanına çıkan gencin canını hiçe sayarak dans ettiği görüldü.