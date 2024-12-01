Eskişehir'de korkunç kaza! Sürücü hayatını kaybetti
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Eskişehir'de Mert Top yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle önce elektrik direğine daha sonra da bir evin duvarına çaparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada Top hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.
Kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi 2'nci Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi.
Mert Top yönetimindeki 26 AHA 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.
Sürücü Top hurdaya dönen otomobilde sıkışarak ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mert Top, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Top, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.