Van’da hasta bebeğin yardımına ambulans uçak yetişti

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentteki özel bir hastanede tedavi gören 5 günlük bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.



Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.



Ambulansla Ferit Melen Havalimanı'na götürülen 5 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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