Van'da hasta bebeğin yardımına ambulans uçak yetişti
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İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentteki özel bir hastanede tedavi gören 5 günlük bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.
Van'da, kalp rahatsızlığı olan 5 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentteki özel bir hastanede tedavi gören 5 günlük bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.
Ambulansla Ferit Melen Havalimanı'na götürülen 5 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.