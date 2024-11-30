Kastamonu’da 3 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, basit yaralama suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından 6 yıl 7 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B'yi yakaladı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ise üç ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.D. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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