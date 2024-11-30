Kastamonu'da 3 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, basit yaralama suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından 6 yıl 7 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B'yi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ise üç ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.D. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.