Park ederken bahçeye daldı! 1 yaralı
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aysema D'nin kullandığı 28 ADF 425 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün park etmeye çalıştığı sırada bir apartmanın bahçe duvarına çarpıp bahçeye düştü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kadın sürücü arabasını park etmeye çalışırken, bir apartmanın bahçesinin duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kazazede, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Aysema D'nin kullandığı 28 ADF 425 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün park etmeye çalıştığı sırada bir apartmanın bahçe duvarına çarpıp bahçeye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Apartman sakinlerinden Rıza Ergin, evde oturdukları sırada bir ses duyduklarını ve bahçeye baktıklarında bir arabanın düştüğünü gördüklerini söyledi.
Ergin, yaralının olması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediklerini anlattı.