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Van Mısır Pazarı'nda korkutan yangın! 1 buçuk saat sonra kontrol altına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 30.11.2024 19:39
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Van Mısır Pazarı’nda korkutan yangın! 1 buçuk saat sonra kontrol altına alındı

Van'da yaklaşık 130'a yakın iş yerinin bulunduğu Mısır Pazarı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Esnaf iş yerlerindeki eşyayı çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu 1 buçuk saat sonra kontrol altına alındı kontrol altına alındı.

Van İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki 130'a yakın iş yerinin bulunduğu kapalı Mısır Pazarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle akşam saat 17:45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin etraftaki iş yerlerine sıçradığı ve çatı kısmında da alevlerin yükseldiği yangında, esnaf iş yerlerindeki eşyasını çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yeri sahipleri ve çevredekiler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı.

5 itfaiye aracı ve 20'den fazla personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, yangında işyerlerindeki eşyanın büyük bölümü yandı. Kapalı olan Mısır Pazarı'ndaki çatılar da hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

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