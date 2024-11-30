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Kayseri'de kaçakçılık operasyonu! 3 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 30.11.2024 19:22 Güncelleme: 30.11.2024 19:31
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Kayseri’de kaçakçılık operasyonu! 3 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.İ.T, E.A. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda makine ile sigara dolumu yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi, 31 bin 600 dal makaron, 10 kilogram tütün, ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.İ.T, E.A. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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