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Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 21:58
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Sakarya’da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, 8 işçi de dumandan etkilendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerinden bir kare - (AA)Olay yerinden bir kare - (AA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 8 işçiden biri sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 işçinin ise tedavisi ambulanslarda yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

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