Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!
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8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, 8 işçi de dumandan etkilendi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumandan etkilenen 8 işçiden biri sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 işçinin ise tedavisi ambulanslarda yapıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.