Sakarya’da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerinden bir kare - (AA)



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Dumandan etkilenen 8 işçiden biri sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 işçinin ise tedavisi ambulanslarda yapıldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.