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Kocaeli'de boş evde yangın alarmı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 03:06 Güncelleme: 30.11.2024 03:18
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Kocaeli’de boş evde yangın alarmı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir daireki dumanlar paniğe neden oldu. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede ise dairede yangın çıkmadığı belirlendi.

İlginç olay 22.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Bir dairede duman gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boş olduğunu ve yangın çıkmadığını belirledi. Gerekli incelemelerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

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