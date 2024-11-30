Kocaeli’de boş evde yangın alarmı!

İlginç olay 22.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta meydana geldi.



Olay yerinden bir kare - (İHA)



Bir dairede duman gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boş olduğunu ve yangın çıkmadığını belirledi. Gerekli incelemelerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN