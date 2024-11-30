Elazığ’da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.



3 KİŞİ YAKALANDI



Bu kapsamda, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 954 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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