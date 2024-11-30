Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi yakalandı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Elazığ'da bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 954 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
3 KİŞİ YAKALANDI
Bu kapsamda, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 954 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.