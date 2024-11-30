30 Kasım 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 02:56
ABONE OL
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi yakalandı

Elazığ'da bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 954 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 954 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör