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Bursa'da düzensiz göçmen operasyonu! 7 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 04:11
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Bursa’da düzensiz göçmen operasyonu! 7 kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Operasyon yapan ekipler, Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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