Bursa’da düzensiz göçmen operasyonu! 7 kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Operasyon yapan ekipler, Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.



İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.