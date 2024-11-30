Güney Marmara’da feribot seferlerine fırtına engeli

GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Erdek ile Adalar hattında olumsuz hava şartları sebebiyle bazı planlı seferler yapılamayacak.

Narlı-Adalar hattında Narlı'dan 08.00 ve 16.15, Marmara'dan 11.30 ve 17.30, Avşa'dan 06.00, 13.00 ve 17.00, Ekinlik'ten 16.30, Erdek-Adalar hattında Marmara'dan 06.45, 16.00, 21.30, Balıklı'dan 07.45,12.00, 18.00, 20.30, Erdek'ten ise 11.00 ve 19.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.