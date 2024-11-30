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Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 18:55
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Güney Marmara’da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın (1 Aralık 2024 Pazar) Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Erdek ile Adalar hattında olumsuz hava şartları sebebiyle bazı planlı seferler yapılamayacak.

Narlı-Adalar hattında Narlı'dan 08.00 ve 16.15, Marmara'dan 11.30 ve 17.30, Avşa'dan 06.00, 13.00 ve 17.00, Ekinlik'ten 16.30, Erdek-Adalar hattında Marmara'dan 06.45, 16.00, 21.30, Balıklı'dan 07.45,12.00, 18.00, 20.30, Erdek'ten ise 11.00 ve 19.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

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