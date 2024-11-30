Elazığ’da halı sahada korku dolu anlar! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Halı saha maçı sonunda taraflar arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.



2 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle hafif yaralanırken, çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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