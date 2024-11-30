Sınıf arkadaşını dövüp babasını tehdit ettiler! Yer: Esenyurt

Esenyurt'ta bir grup lise öğrencisi, sınıfta tartıştıkları arkadaşlarının önünü kesip tekme tokat dövdü. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, oğlunun telefonu ve cüzdanının da gasbedildiğini öne süren baba şikayetçi oldu.

Olay, 28 Kasım'da saat 06.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki 3. sınıf lise öğrencisi Y.A. okuldaki tartışma sonrası bir grup öğrenci tarafından tehdit edildi. Evden çıktığı sırada Y.A'nın önünü kesen şüpheliler tekme tokat saldırdı. Evinin penceresinden oğlunun saldırıya uğradığını gören baba Turgut A., aşağı inerek 112'yi aradı. Saldırıda yaralanan Y.A. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan hastaneden darp raporu alan baba Ağır, önce okula ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

SALDIRI KAMERADA

Çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Y.A.'nın evden çıktığı sırada kalabalık bir gurubun köşe başında beklediği, Y.A. okula gitmek için otobüs durağına gitmeye çalıştığı sırada önce 1 kişi önünü kesiyor. Ardından saldırganlar Y.A.'yı yerde tekmeleyerek kaçtığı görülüyor.

"SUÇU KABUL EDEMEM, ÇÜNKÜ YÜZ KIZARTICI SİR SUÇ"

Olayın nasıl başladığını anlatan baba Turgut A., "Yaklaşık 10-15 gün önce farklı bir okuldan nakille benim oğlumun okuduğu okula gelen Samet adındaki arkadaşı, çocukların okulda kurdukları WhatsApp grubundaki kız çocuklarının numarasını alıp başka bir okuldaki arkadaşına göndermiş. Oradaki çocuklar, bu kızları rahatsız etmiş. Sonra kızlar şikayetçi olunca kızlar, kızları arayarak rahatsız eden çocuk benim oğlumun numarasını atmış. Demiş ki, 'Numaralarınızı bu numaradan aldım.' Öğretmenleri benim oğlumu çağırmış ve oğlum da, 'Hayır hocam, benim böyle bir olayla alakam yok. Beni tanıyorsa, arasın sadece beni tarif etsin.' Sonra çocuk da, 'Yok ben ondan almadım, başka birinden aldım' demiş. Sonra çocuklar, Samet ile Umuthan'ı yan yana fotoğraflarını görmüş. Demişler ki, 'Tamam, Samet verdi numaraları.' Çocuklar da kabullenmiş. Sonra benim oğlumu tehdit ediyorlar. 'Bu suçu sen üstleneceksin' diyorlar. İşte 'Samet zor durumda kalır.' Çocuğum da bu baskılara rağmen, 'Hayır ben böyle bir suçu kabul edemem, çünkü bu yüz kızartıcı bir suç.' dedi. Çocuğu 12 kişi dolmuş durağında etrafını sarıp dövmeye çalışmışlar, dolmuşçu kurtarmış. Sonra çocuğum gelip bana anlattı. Çocuğun numarasını getirdi bana. Ben çocuğu arayarak, 'Oğlum dedim, uzatmayın. Yaşanmış bitmiş bir olay.' 'Yok dedi, Samet onun yüzünden zor durumda kaldı. Senin oğlunu delik deşik edeceğim,' 'Ben de dedim ki uzatmayın. Beni de tehdit etmeye başladı. İşte 'Ben yasaklı madde satıyorum, öteki abilerle beraber sana etek giydireceğiz.' Ben de çocuktur dedim geçtim." diye konuştu.

Çocuğunun ve kendisinin tehdit edildiğini iddia eden Turgut A. (DHA)

"YARIN BİR BAŞKASININ ÇOCUĞUNUN CANINA KAST EDEBİLİRLER"

Turgut A., "Bu sabah saat 06.30'da okula giderken çocuğu darbetmişler. Kamera kayıtlarında var. Ben aşağı indiğimde bunlar kaçmış gitmişlerdi zaten. Ben de ambulansı aradım, çocuğu hastaneye götürdüm. Darp raporu aldım, getirdim. Umuthan C.'nin okuluna gittim, öğretmenlerine şikayetçi olduğumu söyledim. Benim çocuğuma zarar vermiş, çocuğumun ayağını kırmış. Yüzünde bir sürü morluklar, yerde tekmelemişler. Karakola gittim darp raporuyla beraber, hiç bir yaptırım yok, sadece ifade verdik. Bu çocuk bugün benim çocuğuma zarar verdi, yarın bir başkasının çocuğu. Benim çocuğum sadece darp ile kurtuldu, gasbettiler. Bir telefon, bir cüzdan, çok önemli değil. Yarın bu çocuklar, bir başkasının çocuğunun canına kast edebilirler. 'Ben yasaklı madde satıyorum' diyen bir çocuğun lisede işi olmaz. Yetkililerin buna karşı bir yaptırım yapmaları lazım." diye konuştu.

"ÇOCUĞUM ÖLDÜKTEN SONRA CEZA VERSENİZ NE OLUR"

Son olarak oğlunu darbeden guruptan bir kişinin arayarak kendisini tahdit ettiğini iddia eden baba Ağır, "Bir 10 -15 dakika önce beni aradılar. Çocuk benimle hem dalga geçti. Yanında şahitlerim de var, çocuk seni aradığı sırada. 'Sabah senin çocuğunu nasıl kucağımızda hoplattık, kanını döktüm?' İşte, 'Sana da etek giydireceğiz. Biz küçükler böyleyiz, bir de bizim büyüklerimizi düşün. Size neler yaparım?' Burası 'Muz Cumhuriyeti' değil burası bir hukuk devletidir. Çocuk hala beni arama cesaretini gösterebiliyor. Hala beni tehdit etme cesaretini gösterebiliyor" dedi.