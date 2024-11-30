Aksaray'da TIR ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaza dün gece 21.00 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu TOKİ Yol kavşağında meydana geldi.
Aksaray'da E.G. idaresindeki TIR, E.B.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazazedelere, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
Kaza dün gece 21.00 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu TOKİ Yol kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden E.G. yönetimindeki 31 P 0391 plakalı Mercedes marka tır, TOKİ yol kavşağında E.B. yönetimindeki 68 AEZ 186 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulans içerisinde yapıldı. Ambulanstaki tedavilerinin ardından hastaneye gitmek istemeyen 2 yaralı ambulans içinden taburcu edilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.