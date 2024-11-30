Arızalanan araca arkadan çarptı! 3 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mustafa Y. idaresindeki cip, arızalanan bir otomobile çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Safranbolu-Bartın kara yolunda Ahmet E. (44) idaresindeki 78 SA 550 plakalı otomobil arızalandı.
Otomobile, Mustafa Y. (43) yönetimindeki 34 HGC 956 plakalı cip arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Ayşe E. (42), Mert E. (10) ve Mete E. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.