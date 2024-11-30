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Hatay'da elektrik trafosu patladı! Alevler geceyi aydınlattı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 05:47 Güncelleme: 30.11.2024 05:50
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Hatay’da elektrik trafosu patladı! Alevler geceyi aydınlattı

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir elektrik trafosunda gece saatlerinde patlama meydana geldi. Trafodan çıkan alevler geceyi aydınlatırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'ndeki elektrik trafosu, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı.


Patlamanın ardından mahallede elektrik kesilirken, bölgeye itfaiye ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.

ALEVLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Öte yandan patlama sırasında çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekipler trafoda onarım çalışması yaparken, mahalleli geceyi karanlıkta geçirdi.

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