Bursa'da yol verme kavgası! Otobüs şoförünün görevine son verildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Olayın ardından otobüs şoförünün görevine son verildi.
Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol verme meselesi nedeniyle özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma sona erdi.
Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından İnegöl Ulaşım A.Ş. (İNULAŞ) yönetimi, özel halk otobüsü şoförünün görevine son verdi.