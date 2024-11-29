İnegöl’de feci kaza! Araç otomobile arkadan çarptı: Yaralılar var

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Metin B. (66) yönetimindeki 16 KKF 18 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde giden Sedat M.(37) yönetimindeki 16 ABF 654 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralanırken, aynı araçta yolcu konumunda bulunan Nurhan B. (60) hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Metin B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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