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Yozgat'ta yangın paniği! Araç alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 22:45 Güncelleme: 29.11.2024 22:45
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Yozgat’ta yangın paniği! Araç alevlere teslim oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Sorgun Atatürk Bulvarı kavşağında meydana geldi.

Yanan araç (İHA)Yanan araç (İHA)

Kırmızı ışıkta bekleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, motor kısmından aniden alev aldı. Aracın yandığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

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