Yozgat'ta yangın paniği! Araç alevlere teslim oldu
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Sorgun Atatürk Bulvarı kavşağında meydana geldi.
Kırmızı ışıkta bekleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, motor kısmından aniden alev aldı. Aracın yandığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.