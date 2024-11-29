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Erzurum'da yaşlı adam donmak üzereyken fark edildi!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 23:19
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Erzurum’da yaşlı adam donmak üzereyken fark edildi!

Erzurum'da özel halk otobüsünden inen ve rahatsızlanan kronik şeker hastası Burhanettin Aygül (74), dinlenmek için oturduğu durakta kendinden geçti. İnsanlar tarafından donmak üzereyken fark edilen ve üzerine battaniye örtülen Aygül, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi.

Yaşlı adamın ambulansa bindirilme anı ( DHA)Yaşlı adamın ambulansa bindirilme anı ( DHA)

İddiaya göre, Burhanettin Aygül, arkadaşlarını ziyaret etmek için özel halk otobüsü ile Yakutiye ilçesinin Hilalkent semtine gitti. Kronik şeker hastası olduğu öğrenilen Aygül, hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece soğukta, son durakta otobüsten indikten sonra rahatsızlandı.

Yaşlı adamın ambulansa bindirilme anı ( DHA)Yaşlı adamın ambulansa bindirilme anı ( DHA)

Aygül dinlenmek için durakta oturduğu sırada, kendinden geçti. İnsan trafiğinin az olmasından dolayı mahalle sakinleri tarafından geç ve donmak üzere iken fark edilen Aygül'ün üzerine battaniyeye örtülüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen Burhanettin Aygül'ün hafif şekilde hipotermi geçirdiği anlaşıldı. Tedaviye alınan Aygül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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