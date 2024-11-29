Bursa'da kendisini polis olarak tanıttı! 700 bin liralık vurgun yaptı
Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan bir kişi telefonla L.S.'yi (52) arayarak 700 bin TL değerindeki altınları aldı. Altınları kendi elleriyle dolandırıcıya teslim eden yaşlı adam, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını izleyip şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İşte detaylar...
Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşayan L.S'yi (52) telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp isminin karıştığı suçtan kurtulması ve gerçek suçluların yakalanması için evlerindeki altınlar ile paraları istedi.
Bunun üzerine L.S, evinde bulunan 700 bin lira değerindeki altınları poşetle şüpheliye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan L.S, polis ekiplerinden yardım istedi.
Harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 100'e yakın kamera incelemesi ve teknik çalışma yaptı.
Şüpheli İ.B'nin (18), Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan M.K'nin de 35 bin lira değerindeki altınlarını aynı yöntemle aldığını belirleyen ekipler, zanlının deşifre olmamak için maske ve bere kullandığını, birçok araç değiştirerek İstanbul'a kaçtığını tespit etti.
Bursa'dan giden polis ekiplerinin İstanbul'da yakaladığı İ.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.