Vatandaşı 8 milyon TL dolandıran sahte borsacılar yakalandı! 4 gözaltı

Sahte borsa siteleri kurarak vatandaşları 8 milyon 630 bin TL dolandıran 5 şahıstan 4'ü Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yüksek kar vaadiyle 5 şüpheli şahsın kurduğu ve şahısların gönderdiği olduğu linklere tıklayarak sahte borsa sitelerine kayıt yapan çok sayıda vatandaştan 8 milyon 630 bin TL para alındı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

8 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Yüksek kar vaadiyle dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde 11 farklı işlemle 8 milyon 630 bin TL para alan 2 şahsın Adana'da, 1 şahsın İstanbul'da, 1 şahsın Bingöl'de ve 1 şahsın ise Mardin'de olduğu tespit edildi.

4 ŞAHIS YAKALANDI

Şahısların adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıstan 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan 1 şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs, sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.