İzmir’de patates yüklü kamyon araçların arasına daldı! Ölüler ve yaralılar var

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen patates yüklü kamyonun kavşaktaki araçların arasına dalarak dehşet saçtı.

ÖLÜLER VE YARALILAR VAR

Kamyonun 7 araca çarptığı kazada Arzu Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31), Murat Gül (49) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kamyonun çarptığı araçların hurda yığınına döndüğü görüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.