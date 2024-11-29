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Taciz iddiasıyla taksiciye dayak! Yer: Düzce

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 16:37 Güncelleme: 29.11.2024 16:37
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Taciz iddiasıyla taksiciye dayak! Yer: Düzce

Düzce'de bir taksi şoförü, 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla dövüldü. Dayaktan bir iş yerine sığınarak kaçan taksici gözaltına alındı.

Düzce'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü Oktay A. (45) darbedildi. O anlar kameraya yansırken, şüpheli gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre taksici Oktay A., aracına binen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Çocuk, durumu babasına anlattı. Çocuğun babası da taksi durağına gelip, Oktay A. ile tartıştı. Tartışmayı duyan 2 kişi, taksiciyi darbetti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Oktay A., kendisini dövenlerin elinden kaçıp kurtulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Oktay A. sığındığı bir iş yerinde gözaltına alındı, diğer 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

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