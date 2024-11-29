Kocaeli'de fabrikada kimyasal madde faciası! İşçiler hastanelik oldu
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikadaki kimyasal madde paniğe neden oldu. Yere dökülen kimyasal maddeden etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada yere dökülen kimyasal madde nedeniyle 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Sarımeşe Mahallesi Suadiye Caddesi üzerindeki bir fabrikada zemine dökülen kimyasal madde 2 işçiyi hastanelik etti. Bir işçi madde nedeniyle kaygan zeminde düşerek yaralanırken diğeri de kimyasal tepkimeden etkilendi.
KİMYASAL MADDEYE İNCELEME
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. 2 işçi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yere dökülen madde ise temizlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.