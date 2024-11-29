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Güngören'de yıkım esnasında bina çöktü! 2 işçi göçük altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.11.2024 16:24 Güncelleme: 29.11.2024 16:26
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Güngören’de yıkım esnasında bina çöktü! 2 işçi göçük altında

Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmesi sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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