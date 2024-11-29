Güngören’de yıkım esnasında bina çöktü! 2 işçi göçük altında

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...