Restoranda yangın paniği! 2 personel yaralandı
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112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı personeller, ilk müdahalelerinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde restoranda çıkan yangına 2 personel müdahale etmek isteyince yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde restoranda çıkan yangın korkuttu. 2 personelin yaralandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayacık Mahallesi Cemil Engin Deniz Sokak'taki bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı personeller, ilk müdahalelerinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.