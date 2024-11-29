Kütahya'da soba faciası! Yaşlı çiftten hayatını kaybetti | Yürek burkan sofra detayı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde komşularının haber alamadığı yaşlı çiften acı haber geldi. Evin pencerelerinden içeri bakan komşular çiftin yerde hareketsiz yattığını gördü. Durum ekiplere bildirildi ve içeri giren ekipleri çiftin cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Aliköy'de ikamet eden Şükrü (73) ve Hatice Gürsoy'dan (67) haber alamayan komşuları, evin penceresinden içeri baktığında çiftin sofra başında hareketsiz yattığını gördü.
SOFRA BAŞINDA CAN VERDİLER
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edilen çiftin cesetleri, Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.