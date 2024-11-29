Malatya’da katliam gibi kaza! 2 ölü 1 yaralı

Korkunç kaza Malatya'da meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (AA)

B.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Malatya-Doğanşehir kara yolu Oluklu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Ekici, Rukiye Ekici ile Mehmet Ekici'ye çarptı.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, görümce olan Sultan ve Rukiye Ekici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Mehmet Ekici ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza yerinden kaçan sürücü, jandarma ekiplerinde yakalandı.