Malatya'da katliam gibi kaza! 2 ölü 1 yaralı
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B.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Malatya-Doğanşehir kara yolu Oluklu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Ekici, Rukiye Ekici ile Mehmet Ekici'ye çarptı.
Malatya'da B.S. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri olay sonrasında kaçan sürüyü yakaladı.
Korkunç kaza Malatya'da meydana geldi.
B.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Malatya-Doğanşehir kara yolu Oluklu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Ekici, Rukiye Ekici ile Mehmet Ekici'ye çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, görümce olan Sultan ve Rukiye Ekici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mehmet Ekici ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerinden kaçan sürücü, jandarma ekiplerinde yakalandı.