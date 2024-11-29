29 Kasım 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da palet fabrikasında yangın!

Adana'da palet fabrikasında yangın!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 21:47
ABONE OL
Adana’da palet fabrikasında yangın!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevler nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dedepınarı Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör