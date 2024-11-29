Adana’da palet fabrikasında yangın!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dedepınarı Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.